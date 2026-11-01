На Парашютной улице в Петербурге произошла авария с участием автобуса и трех машин
Лазурный автобус и три легковых автомобиля столкнулись вечером 1 ноября на Парашютной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.
Авария произошла в районе поворота на дорогу в Каменку. На месте работали сотрудники ДПС. «Стоят 3 автомобиля и один автобус»,— рассказали очевидцы.
Официальная информация о ДТП пока не поступала. Данных о пострадавших также нет.
Несмотря на сообщения о возможном заторе, по данным «Яндекс Карт» на 17:50, пробок в районе аварии не наблюдалось.