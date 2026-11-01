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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Северо-Запад

На Парашютной улице в Петербурге произошла авария с участием автобуса и трех машин

Лазурный автобус и три легковых автомобиля столкнулись вечером 1 ноября на Парашютной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.
В Приморском районе Петербурга столкнулись лазурный автобус и три легковушки

В Приморском районе Петербурга столкнулись лазурный автобус и три легковушки

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Авария произошла в районе поворота на дорогу в Каменку. На месте работали сотрудники ДПС. «Стоят 3 автомобиля и один автобус»,— рассказали очевидцы.
Официальная информация о ДТП пока не поступала. Данных о пострадавших также нет.
Несмотря на сообщения о возможном заторе, по данным «Яндекс Карт» на 17:50, пробок в районе аварии не наблюдалось.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор