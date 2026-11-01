В Крыму объемы производства коньяка выросли на 1,8%
За январь—август 2026 года в Крыму отмечен рост объемов производства коньяка — на 1,8%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.
По данным Крымстата, в январе—августе 2026 года индекс промышленного производства напитков составил 77,3%. Производство коньяка единственное показало рост. Снижены объемы производства игристого вина и шампанского (на 38%), виноградного вина (на 24,7%) и водки (на 1,3% — за счет снижения объемов производства на ООО «КВК Групп»).
«Причины снижения связаны с пересмотром производственных планов на предприятиях в связи с уменьшением объемов реализации основными дистрибьюторами в сети розничной торговли»,— прокомментировал министр.
По его словам, индекс промышленного производства пищевых продуктов за январь—август 2026 года составил 85,5% к аналогичному периоду 2025 года. По итогам работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Крыма за январь—август 2026 года снизились переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (на 10,2%), переработка и консервирование фруктов и овощей (на 44,5%), переработка молочной продукции (на 16,2%), продуктов мукомольной и крупяной промышленности, а также крахмала и крахмалосодержащих продуктов (на 7,8 %), хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (на 23,1%), а также прочих пищевых продуктов (на 1,4%). Было также снижено производство готовых кормов для животных на 7,1% за счет снижения объемов производства на АО «Дружба народов Нова».
«Снижение производства связано с ростом себестоимости вследствие увеличения затрат на электроэнергию, логистику, корма и другие ресурсы, а также снижением рентабельности, ростом стоимости нефтепродуктов, перебоями поставок с материковой части России материальных запасов и так далее. Также это обусловлено дефицитом и перебоями электроснабжения»,— говорит Денис Кратюк.