Валентина Крупник расширила бизнес по-семейному

Ресторанным бизнесом интересы госпожи Крупник не ограничиваются. В 2016 году она совместно с невесткой председателя Совета федерации Валентины Матвиенко Юлией Матвиенко основала модный дом JM Studio на Казанской улице. «Идея создания марки была продиктована желанием показать особенности петербургского образа жизни и его стиля. В каждой коллекции можно увидеть, как новые сезонные тенденции сочетаются с привычными настроениями Петербурга»,— сообщается на сайте JM Studio. В 2023 году Валентина Крупник вышла из капитала предприятия, сохранив за собой пост генерального директора.