Валентина Крупник расширила бизнес по-семейному
Супруга главы фракции ЕР в петербургском ЗакСе стала совладелицей ресторации в Доме Зингера
Валентина Крупник, супруга лидера фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Павла Крупника, стала единоличной владелицей грузинского ресторана «Дзамико», расположенного в Новой Голландии, а также совладелицей компании, управляющей кафе Rene в Доме Зингера на Невском проспекте. Как стало известно «Ъ Северо-Запад», доли в бизнесе перешли ей от матери — Габриеллы Городной. По мнению аналитика, совокупно стоимость участия семьи Крупник в этих проектах может достигать 300 млн рублей.
Валентина Крупник стала владелицей 100% долей в ООО «Младший брат» и 21,6% в ООО «Зингер кафе», следует из записи в ЕГРЮЛ. С 2020 по 2026 год этими долями владела мать госпожи Крупник Габриелла Городная. В интервью журналу «Москвичка» в этом году Валентина Крупник говорила, что ее мама работает библиографом в библиотеке Маяковского.
Компании «Младший брат» принадлежит грузинский ресторан «Дзамико», расположенный на первом этаже «Бутылки» на острове Новая Голландия, а фирма «Зингер кафе» управляет ресторацией Rene в Доме книги на Невском проспекте, 28. Кафе специализируется на русской и французской кухне, и одной из его отличительных особенностей является открыточный вид на Казанский собор. Совместно с госпожой Крупник в учредителях ООО «Зингер кафе» также значатся рестораторы Клим Жуков (21,7%), Сергей Глазунов (21,7%) и Алексей Сырцов (35%).
Валентина Крупник не первый год в ресторанном бизнесе. В 2020-м она вместе с Сергеем Глазуновым учредила компанию «Гроза». После в ее капитал вошел Клим Жуков. Предприятию в городе принадлежит три кафе под брендом Aster.
Ресторанным бизнесом интересы госпожи Крупник не ограничиваются. В 2016 году она совместно с невесткой председателя Совета федерации Валентины Матвиенко Юлией Матвиенко основала модный дом JM Studio на Казанской улице. «Идея создания марки была продиктована желанием показать особенности петербургского образа жизни и его стиля. В каждой коллекции можно увидеть, как новые сезонные тенденции сочетаются с привычными настроениями Петербурга»,— сообщается на сайте JM Studio. В 2023 году Валентина Крупник вышла из капитала предприятия, сохранив за собой пост генерального директора.
Связаться с госпожой Крупник не удалось. Как пояснил в разговоре с «Ъ Северо-Запад» ее супруг Павел Крупник, смена собственника долей в компаниях «Младший брат» и «Зингер кафе» произошла по семейным обстоятельствам.
Совокупно стоимость пакетов в этих юрлицах можно оценить примерно в 87 млн рублей, говорит инвестаналитик Bonus Fabula Дмитрий Кумановский.
По подсчетам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, цена долей может достигать 300 млн рублей. Оба проекта привлекательны прежде всего сочетанием сформировавшейся ресторанной концепции и сильной локации. С точки зрения спроса это интересные активы с дополнительными поводами для посещения, помимо еды. Однако ценность обеих концепций тесно связана с конкретными адресами, поэтому долгосрочное сохранение условий работы в этих локациях — один из главных факторов инвестиционной привлекательности, говорит эксперт.