В Сестрорецке каршеринговый Volkswagen столкнулся с полицейской машиной
В Сестрорецке 35-летний водитель каршерингового Volkswagen столкнулся с полицейским автомобилем на перекрестке. Авария произошла 1 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, в 11:31 на пересечении 3-й Таховской и 2-й Поперечной улиц водитель Volkswagen, проезжая равнозначный перекресток, не уступил дорогу приближавшемуся служебному Hyundai и врезался в него.
В результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии организована проверка.