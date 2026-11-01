Суд отправил в СИЗО обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Косыгина
После ДТП водитель уехал, не оказав помощь пострадавшему
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Максима Савельева, обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Косыгина. По версии следствия, мужчина в состоянии опьянения за рулем Audi сбил человека на электросамокате и скрылся с места аварии. При этом ранее он был лишен водительских прав. Об этом 1 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Авария произошла 29 октября у дома № 2, корпус 1, на проспекте Косыгина. По данным следствия, Савельев ехал на Audi A5 со скоростью около 80 км/ч. Сначала машина наехала на бордюр, после чего водитель потерял управление и сбил мужчину на электросамокате, двигавшегося в попутном направлении.
Затем автомобиль вылетел за пределы проезжей части, врезался в металлическое ограждение и опору уличного освещения. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте.
После ДТП водитель уехал, не оказав помощь пострадавшему и не вызвав скорую помощь или полицию. Позднее, после задержания, он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Савельева задержали 30 октября и предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека и сопряженном с оставлением места ДТП. Суд постановил содержать обвиняемого под стражей до 29 декабря 2026 года. Согласно информации суда, Савельев не возражал против избрания такой меры пресечения.