Суд отправил в СИЗО обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Косыгина

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Максима Савельева, обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Косыгина. По версии следствия, мужчина в состоянии опьянения за рулем Audi сбил человека на электросамокате и скрылся с места аварии. При этом ранее он был лишен водительских прав. Об этом 1 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.