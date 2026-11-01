Краевой центр поддержки экспорта стал самостоятельным юрлицом

Центр поддержки экспорта Пермского края действует с 2017 года, сообщалось что структура была создана на базе фонда «Региональный центр инжиниринга» при поддержке минэкономразвития России. Цель деятельности центра – вовлечение малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность, содействие выходу малого и среднего бизнеса на иностранные рынки товаров, услуг и технологий. До сих пор отдельного юрлица ц ЦПЭ в Прикамье не было. Руководителем ЦПЭ с 2023 года является Екатерина Ерохина.