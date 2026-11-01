Валовой сбор зерновых в Крыму на 52% превышает показатель 2025 года

«Несмотря на введенную в Республике Крым техногенную чрезвычайную ситуацию, агроклиматические условия текущего года оказались благоприятными для выращивания сельскохозяйственных культур. В то же время, в ходе сезонных работ хозяйства Крыма столкнулись с рядом трудностей, снижавших оперативность уборки и вывоза зерна. В первую очередь это перебои в электроснабжении, во вторую — дефицит топлива. Также среди проблемных вопросов можно выделить разрыв логистических цепочек, энергетическую уязвимость инфраструктуры хранения и переработки, недостаток моторного топлива в требуемых объемах и рост его стоимости, зависимость от импорта отдельных компонентов. Указанные факторы привели к увеличению сроков уборочной кампании и росту логистических издержек»,— рассказал господин Кратюк.