Валовой сбор зерновых в Крыму на 52% превышает показатель 2025 года
По предварительным данным, в Республике Крым валовой сбор зерновых в первоначально оприходованном весе составляет 1,8 млн тонн, что на 52% превышает показатель 2025 года (1,18 млн тонн). Об этом в интервью «Ъ-Кубань» рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.
По его словам, средняя урожайность зерновых культур в 2026 году составила 31,1 ц/га, что на 45% выше уровня прошлого года (21,4 ц/га). По отдельным культурам динамика также положительная. Так, средняя урожайность рапса составила 18,1 ц/га, что на 45% выше уровня 2025 года (12,5 ц/га), а средняя урожайность поздних технических культур — 8,5 ц/га (в два раза выше показателя прошлого года).
«Несмотря на введенную в Республике Крым техногенную чрезвычайную ситуацию, агроклиматические условия текущего года оказались благоприятными для выращивания сельскохозяйственных культур. В то же время, в ходе сезонных работ хозяйства Крыма столкнулись с рядом трудностей, снижавших оперативность уборки и вывоза зерна. В первую очередь это перебои в электроснабжении, во вторую — дефицит топлива. Также среди проблемных вопросов можно выделить разрыв логистических цепочек, энергетическую уязвимость инфраструктуры хранения и переработки, недостаток моторного топлива в требуемых объемах и рост его стоимости, зависимость от импорта отдельных компонентов. Указанные факторы привели к увеличению сроков уборочной кампании и росту логистических издержек»,— рассказал господин Кратюк.
По предварительным данным Крымстата, индекс производства продукции сельского хозяйства за январь—сентябрь 2026 года составил 101,8%, что, по словам главы республиканского минсельхоза, свидетельствует об успешности работы, проведенной с целью преодоления внешних угроз и прочих факторов, которые могут отразиться на работе сельскохозяйственного сектора.
Денис Кратюк рассказал «Ъ-Кубань», что по состоянию на начало октября 2026 года работы по подготовке к сезону ведутся в плановом режиме. Обработано посевных площадей 250 тыс. га, что составляет 54% от прогнозируемой посевной площади (461,3 тыс. га). Потребность в семенах под озимый сев основных сельскохозяйственных культур составляет 73,52 тыс. тонн. По данным ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым и Севастополю и ФГБУ ЦОК АПК, текущая обеспеченность составляет порядка 47%. «Работа по обеспечению хозяйств семенами и подготовке посевных площадей продолжается в обычном режиме»,— подчеркнул господин Кратюк.