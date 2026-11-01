В Оренбуржье оставлен в силе арест экс-главы поссовета
Ранее суд продлил бывшему чиновнику меру пресечения на один месяц
Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию на постановление о продлении меры пресечения экс-главе Первомайского поссовета Олегу Куличенко. Чиновника обвиняют в коррупции.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга продлил экс-чиновнику содержание в СИЗО на месяц. Обвиняемый пытался обжаловать решение, так как считал, что для этого нет законных оснований, а также запросил более мягкую меру пресечения.
Тем не менее облсуд согласился с выводами первой инстанции и оставил ее решение в силе.