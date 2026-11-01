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Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье оставлен в силе арест экс-главы поссовета

Ранее суд продлил бывшему чиновнику меру пресечения на один месяц
Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию на постановление о продлении меры пресечения экс-главе Первомайского поссовета Олегу Куличенко. Чиновника обвиняют в коррупции.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга продлил экс-чиновнику содержание в СИЗО на месяц. Обвиняемый пытался обжаловать решение, так как считал, что для этого нет законных оснований, а также запросил более мягкую меру пресечения.
Тем не менее облсуд согласился с выводами первой инстанции и оставил ее решение в силе.
Яна Вежлева