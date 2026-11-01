В Сочи задержали напавшего на аптекаря мужчину с ножом

Нападавшего обезвредил и удерживал до приезда полицейских посетитель аптеки. Агрессор был доставлен в отдел полиции, но пояснить свое поведение он не смог. Пострадавшая фармацевт доставлена в больницу. По предварительным данным, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.