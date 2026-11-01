В Тюмени введут штрафной тариф за безбилетный проезд
В Тюмени планируют ввести штрафной тариф для безбилетников — 100 руб. за поездку в общественном транспорте. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Евгения Сорокина.
«Раньше это было сложной процедурой: у безбилетника просили паспорт, по которому полиция составляла протокол. Сейчас контролеры будут периодически заходить в тот или иной автобус и проверять тех, кто не оплатил проезд»,— пояснил господин Сорокин.
По его словам, для проверки оплаты контролеры будут использовать специальные терминалы, считывающие данные с проездных и банковских карт. Если проезд не оплачен, пассажира уведомят о списании штрафного тарифа.
Поводом для нововведения стало падение числа оплат в автобусах на 10% после установки валидаторов. По прогнозам, по штрафному тарифу ежегодно будут платить свыше 1,2 млн пассажиров.
После внедрения валидаторов часть кондукторов перейдет на должности контролеров, это позволит охватить проверками больше транспорта. В перспективе пяти лет город планирует постепенно уйти от кондукторов к полностью автоматизированной оплате.
Напомним, в Тюмени дважды за полтора месяца планируют повысить стоимость проезда в городских автобусах. С 15 ноября тариф вырастет до 43 руб. за наличные и 42 руб. по карте, а с 1 января 2027 года — до 47 руб. и 45 руб. соответственно. В мэрии объясняли это тем, что действующие тарифы не позволяют перевозчикам полностью возмещать затраты и планировать обновление подвижного состава.