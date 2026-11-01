Учредитель «Сити-молл инвеста» оспорил в кассации передачу Альфа-банку 95 млн рублей и списание имущества
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял к производству кассационную жалобу единственного учредителя ООО «Сити-молл инвест» (владеет одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Новокузнецка «Сити-молл») Юрия Егорова на действия конкурсного управляющего Марии Патрушевой. Заседание кассации назначено на 23 ноября, сообщается в картотеке арбитражных дел. Ранее в удовлетворении аналогичной жалобы Егорову было отказано решениями Арбитражного суда Кемеровской области и Седьмого арбитражного апелляционного суда.
Согласно тексту жалобы, учредитель требует признать незаконными действия управляющего, выразившиеся в перечислении 95 млн руб. в пользу АО «Альфа-банк» и списании более 278 единиц имущества, в том числе оборудования, мебели и бытовой техники.
По мнению Егорова, управляющий неправомерно перечислил банку обеспечительные платежи, полученные от арендаторов, которые не были включены в состав лота при продаже здания ТРЦ. Это, как полагает заявитель, создало для покупателя необоснованное имущественное преимущество.
Кроме того, учредитель указывает, что более 278 предметов оборудования и мебели были неправомерно списаны как хлам, хотя фактически остаются в здании и используются новым собственником безвозмездно. Егоров утверждает, что управляющий не предпринял мер по взысканию неосновательного обогащения или истребованию имущества, что привело к упущенной выгоде для конкурсной массы.
Конкурсный управляющий Мария Патрушева возражает против жалобы, указывая, что на момент обращения в суд указанное имущество являлось непригодным для эксплуатации в связи с полным износом.
ООО «Сити-молл инвест» было признано банкротом в августе 2021 года по заявлению Альфа-банка. ТРЦ «Сити-молл», построенный на кредит банка в 2013 году, находился у него в залоге. В сентябре 2024 года Альфа-банк выкупил ТРЦ с торгов за 3,223 млрд руб. В состав лота вошло шестиэтажное здание центра и право аренды земельного участка под ним площадью 35,84 тыс. кв. м.