Учредитель «Сити-молл инвеста» оспорил в кассации передачу Альфа-банку 95 млн рублей и списание имущества

ООО «Сити-молл инвест» было признано банкротом в августе 2021 года по заявлению Альфа-банка. ТРЦ «Сити-молл», построенный на кредит банка в 2013 году, находился у него в залоге. В сентябре 2024 года Альфа-банк выкупил ТРЦ с торгов за 3,223 млрд руб. В состав лота вошло шестиэтажное здание центра и право аренды земельного участка под ним площадью 35,84 тыс. кв. м.