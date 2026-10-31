Пермский «Редуктор-ПМ» возглавил представитель команды первого директора

Господин Кончин ранее был заместителем гендиректора по снабжению закупкам и развитию поставщиков. В общей сложности он проработал в АО «Редуктор-ПМ» 14 лет. Как утверждают собеседники «Ъ-Прикамье», знакомые с ситуацией на предприятии, господин Юрасов покинул должность «одним днем», что стало неожиданностью для коллектива. О Дмитрии Кончине они говорят, как о члене управленческой команды Николая Семикопенко. Господин Семикопенко возглавлял «Редуктор-ПМ» 27 лет, с 1995 по 2022 год.