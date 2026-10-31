Пермский «Редуктор-ПМ» возглавил представитель команды первого директора
Обновлено
Временным генеральным директором АО «Редуктор-ПМ» назначен Дмитрий Кончин. Информация об этом опубликована на странице предприятия в соцсетях. В должности руководителя предприятия он сменил Сергея Юрасова, который проработал в этом статусе год.
Господин Кончин ранее был заместителем гендиректора по снабжению закупкам и развитию поставщиков. В общей сложности он проработал в АО «Редуктор-ПМ» 14 лет. Как утверждают собеседники «Ъ-Прикамье», знакомые с ситуацией на предприятии, господин Юрасов покинул должность «одним днем», что стало неожиданностью для коллектива. О Дмитрии Кончине они говорят, как о члене управленческой команды Николая Семикопенко. Господин Семикопенко возглавлял «Редуктор-ПМ» 27 лет, с 1995 по 2022 год.
АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность.