«Ростов-Дон» разгромил «Ладу» и сохранил чемпионскую беспроигрышную серию
Девятый матч предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги подтвердил статус «Ростов-Дона» как главного фаворита розыгрыша: подопечные Ирины Дибировой в родном Дворце спорта разгромили тольяттинскую «Ладу» — 42:29 (19:13). Игра прошла в субботу, 31 октября.
Преимущество ростовчанки удерживали с первых минут: к перерыву счет уже составлял 19:13, а во втором тайме разрыв лишь нарастал. Статистика вратарской линии отразила картину встречи — Ясницкая отразила 8 бросков из 20 (40%), Рябцева — 2 из 19. Самой результативной в составе победителей стала Милана Таженова с шестью забитыми мячами.
Победа над «Ладой» принесла клубу 18-е очко по итогам девяти туров и продлила серию без поражений в текущем чемпионате: до этого «Ростов-Дон» побеждал «Астраханочку», «Университет», «Кубань» и в выездном матче — уфимскую «Башкирию» (35:21). В турнирной таблице команда делит первую строчку с московским ЦСКА.
Следующий тур сводит двух лидеров турнирной таблицы: 6 ноября в 19:30 (мск) «Ростов-Дон» сыграет на выезде с ЦСКА. Победитель очной встречи, вероятно, в одиночку возглавит Суперлигу по итогам десяти туров.