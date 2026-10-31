«Ростов-Дон» разгромил «Ладу» и сохранил чемпионскую беспроигрышную серию

Преимущество ростовчанки удерживали с первых минут: к перерыву счет уже составлял 19:13, а во втором тайме разрыв лишь нарастал. Статистика вратарской линии отразила картину встречи — Ясницкая отразила 8 бросков из 20 (40%), Рябцева — 2 из 19. Самой результативной в составе победителей стала Милана Таженова с шестью забитыми мячами.