В Краснодаре избили и ограбили ветерана СВО из Нижнего Новгорода

По данным ведомства, 36-летний житель Нижнего Новгорода отдыхал на лавочке, когда к нему подошли трое незнакомых мужчин 35, 37 и 46 лет. В ходе общения между ними возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленники избили приезжего, после чего забрали у него телефон и ключи от гостиничного номера.