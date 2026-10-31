В Краснодаре избили и ограбили ветерана СВО из Нижнего Новгорода
Полиция Кубани сообщила о задержании троих подозреваемых в разбойном нападении на участника специальной военной операции. Преступление было совершено вечером 30 октября на улице Ставропольской в Краснодаре.
По данным ведомства, 36-летний житель Нижнего Новгорода отдыхал на лавочке, когда к нему подошли трое незнакомых мужчин 35, 37 и 46 лет. В ходе общения между ними возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленники избили приезжего, после чего забрали у него телефон и ключи от гостиничного номера.
Позже из номера был похищен протез руки стоимостью 2,5 млн руб.
Как уточнили в полиции, в результате нападения ветерану боевых действий диагностированы закрытые переломы рёбер, черепно-мозговая травма и множественные гематомы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.