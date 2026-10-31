Жительница Алешек разыскивает родственников из Краснодара и Славянска-на-Кубани
Жительница Алешек Херсонской области Мария Малоземова, находящаяся в пункте временного размещения в Симферополе, разыскивает родственников из Краснодара и Славянска-на-Кубани. Об этом она сообщила РИА Новости.
По ее словам, во время пожара в городе в сентябре она потеряла все контакты. В настоящее время она пытается найти своего родственника Михаила Калинина и его супругу Беллу, проживающих в Краснодаре.
Кроме того, женщина разыскивает двоюродного брата и его супругу, которые живут в Славянске-на-Кубани. «Она Богдашева Наталья Алексеевна, а он Богдашев Сергей Михайлович», — приводит агентство ее слова.
Мария Малоземова также отметила, что ее сын проживает в Польше и предлагал ей переехать к нему, однако она отказалась. «Я же русская. У меня только одна надежда — на Россию», — подчеркнула она.