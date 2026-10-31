Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией более $5 трлн

У Alphabet и Amazon из-за затрат на ИИ свободный денежный поток стал отрицательным, указывает агентство. Компании все чаще занимают на долговом рынке, а растущие ставки удорожают кредиты. Индекс Nasdaq 100 потерял в октябре 6,7%. Это его худший месяц с марта 2025 года. Акции CoreWeave и Nebius Group, которые продают вычислительные мощности для ИИ, за месяц подешевели более чем на 30%. Intel потеряла в октябре свыше 45%.