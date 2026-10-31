Главу удмуртского управления СК наградили президентской медалью
Рустам Тугушев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Руководитель следственного управления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Награду генерал-майору юстиции вручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на торжественном собрании в центральном аппарате ведомства, приуроченном ко Дню народного единства.
Тугушев возглавляет следственное управление СК России по Удмуртии. На должность его назначили указом президента в сентябре 2019 года.