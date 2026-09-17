Хоккеисту Овечкину запретили въезд в Латвию

Российскому хоккеисту, капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину запретили въезд в Латвию, сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже в соцсети X.

Запрет вводится на неопределенный срок. По словам госпожи Браже, кроме Овечкина, персоной нон-грата также объявлен президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение госпожи Браже попыткой «обратить внимание на себя».

Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России». В разговоре с журналистами хоккеист сказал, что удивлен критикой. Он добавил, что будет жить в России после завершения спортивной карьеры.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В его составе он выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Он также остается рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах.