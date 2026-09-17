Хоккеисту Овечкину запретили въезд в Латвию
Российскому хоккеисту, капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину запретили въезд в Латвию, сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже в соцсети X.
Запрет вводится на неопределенный срок. По словам госпожи Браже, кроме Овечкина, персоной нон-грата также объявлен президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение госпожи Браже попыткой «обратить внимание на себя».
Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России». В разговоре с журналистами хоккеист сказал, что удивлен критикой. Он добавил, что будет жить в России после завершения спортивной карьеры.
Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В его составе он выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Он также остается рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах.
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Латвийское ограничение означает не только отказ во въезде, но и запрет на пребывание в стране. По закону об иммиграции такие меры применяются к лицам, которые представляют угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью населения. При этом конкретное основание решения в отношении Овечкина публично названо не было.
Байба Браже ранее применяла тот же механизм, предусмотренный статьей 61 частью 2 закона об иммиграции, к другим гражданам России: в октябре 2024 года Артемию Лебедеву и Валерию Пономаренко запретили въезд на неопределенный срок, причем причины тогда также не уточнялись. В мае 2025 года по этой процедуре въезд закрыли рэперу Slimus и актеру Даниле Козловскому.
В марте 2023 года МИД Латвии расширил на 35 пунктов список россиян, которым запрещен въезд в страну, из-за поддержки военной операции России на Украине; в перечень вошли журналисты, певцы, политологи и блогеры. Однако это объяснение относилось к тому перечню, а не к решению в отношении Овечкина.