Суд арестовал обвиняемого в смертельном ДТП с женщиной и ребенком в Тутаеве

По версии следствия, вечером 28 октября мужчина за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов на улицах Тутаева и скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в больницу. Женщина впоследствии скончалась от полученных травм.