Суд арестовал обвиняемого в смертельном ДТП с женщиной и ребенком в Тутаеве
Суд заключил под стражу на два месяца 49-летнего жителя Тутаева, обвиняемого в смертельном ДТП с женщиной и ребенком. Об этом сообщила прокуратура Ярославской области.
По версии следствия, вечером 28 октября мужчина за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов на улицах Тутаева и скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в больницу. Женщина впоследствии скончалась от полученных травм.
Уголовное дело расследуется по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места ДТП.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», авария произошла около 20:00 на улице Ленина возле дома № 86А. По данным полиции, водитель сбил женщину 1991 года рождения и ребенка 2020 года рождения. После происшествия обоих пешеходов госпитализировали. Позднее стало известно о смерти женщины.