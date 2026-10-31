В Сочи решили не открывать зимние пляжи в 2026 году
Сочи, Анапа, Темрюкский и Славянский районы отказались от зимних пляжей из соображений безопасности, сообщили ТАСС в министерстве курортов Краснодарского края.
«В связи с особой оперативной обстановкой количество "зимних" пляжей ограничено. В Темрюкском и Славянском районах, Сочи и Анапе от них решено отказаться из-за участившихся массированных атак БПЛА и безэкипажных катеров», — пояснили в ведомстве.
Больше всего зимних пляжей оборудуют в Геленджике — 18, в Новороссийске — пять, в Туапсинском округе и Курганинском районе — по одному. Круглогодичные зоны отдыха также действуют в Белоглинском и Приморско-Ахтарском районах.
Эксперимент с зимними пляжами впервые провели на Кубани в 2020 году. Зимой 2025–2026 годов в регионе работали свыше 70 таких пляжей.