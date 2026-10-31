В Сочи решили не открывать зимние пляжи в 2026 году

Больше всего зимних пляжей оборудуют в Геленджике — 18, в Новороссийске — пять, в Туапсинском округе и Курганинском районе — по одному. Круглогодичные зоны отдыха также действуют в Белоглинском и Приморско-Ахтарском районах.