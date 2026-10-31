Прокуратура требует 21 год колонии для экс-мэра Сочи Копайгородского
Прокуратура просит апелляционную инстанцию ужесточить приговор бывшему главе Сочи Алексею Копайгородскому — с 15 до 21 года лишения свободы, а его супруге Янине — с 9 до 16 лет. Об этом ТАСС сообщила адвокат Янины Копайгородской Елизавета Меткина.
В представлении прокуратура ссылается на дерзость преступлений Янины Копайгородской, чувство безнаказанности, а также на ее поведение под домашним арестом — угрозы в адрес свидетелей и попытки их подкупа. По мнению надзорного ведомства, супруги «так и не раскаялись в содеянном», а их действиями нанесен колоссальный ущерб имиджу Сочи.
По приговору первой инстанции Алексей Копайгородский получил 15 лет строгого режима со штрафом 500 млн руб., Янина — 9 лет и штраф 500 млн руб. Защита просит для нее отсрочку от наказания из-за троих малолетних детей.
5 октября московский суд вынес приговор бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. по делу о взяточничестве на сумму 248 млн руб.
Его супругу Янину Копайгородскую приговорили к девяти годам лишения свободы. Кроме того, ей назначили штраф в размере 500 млн руб.
Также Мещанский районный суд постановил изъять у супругов Копайгородских в пользу государства 440 млн руб. в качестве возмещения ущерба.
Копайгородские признаны виновными в получении взяток, оказании давления на свидетелей, растрате и отмывании денежных средств.