Прокуратура требует 21 год колонии для экс-мэра Сочи Копайгородского

В представлении прокуратура ссылается на дерзость преступлений Янины Копайгородской, чувство безнаказанности, а также на ее поведение под домашним арестом — угрозы в адрес свидетелей и попытки их подкупа. По мнению надзорного ведомства, супруги «так и не раскаялись в содеянном», а их действиями нанесен колоссальный ущерб имиджу Сочи.