На Кубани будут судить лжеврача за мошенничество на 1 млн рублей
Полиция Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Лабинского района, которая подозревается в мошенничестве и использовании поддельных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, женщина при трудоустройстве в медицинское учреждение Курганинского района предоставила поддельные дипломы о высшем образовании. На основании этих документов ей была выплачена единовременная компенсация в размере 1 млн руб., которую она потратила.
В ходе проверки выяснилось, что женщина не обучалась в медицинском вузе и не имеет соответствующей квалификации. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
В настоящее время материалы дела направлены в суд. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.