На Кубани будут судить лжеврача за мошенничество на 1 млн рублей

В ходе проверки выяснилось, что женщина не обучалась в медицинском вузе и не имеет соответствующей квалификации. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).