Синоптик предупредила о морозах до -9 градусов на Кубани в ноябре

В Ростовской области ночью столбики термометров в основном покажут от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — от плюс 4 до плюс 9. В периоды похолодания ночью не исключены морозы до минус 10 градусов, а днем — от минус 3 до плюс 2.