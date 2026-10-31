Синоптик предупредила о морозах до -9 градусов на Кубани в ноябре
Температура воздуха в северных районах Краснодарского края при вторжениях холодного воздуха в ноябре может опускаться до минус 9 градусов, сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«В северных районах Краснодарского края температура может понижаться до минус 4–9 градусов», — сказала она.
При этом на Кубани и в Крыму в течение месяца преимущественно будет держаться плюсовая температура: ночью — от минус 1 до плюс 6 градусов, днем — от плюс 8 до плюс 13.
В Ростовской области ночью столбики термометров в основном покажут от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — от плюс 4 до плюс 9. В периоды похолодания ночью не исключены морозы до минус 10 градусов, а днем — от минус 3 до плюс 2.
На Северном Кавказе, включая Ставрополье, по словам синоптика, ночью в основном ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов, днем — от плюс 7 до плюс 12. В периоды похолодания ночью температура может опускаться до минус 6.