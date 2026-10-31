Объем отгрузки обрабатывающих производств в Челябинской области вырос на 11,7%
Объем отгруженных товаров обрабатывающей промышленности в Челябинской области за первые девять месяцев 2026 года составил чуть менее 1,7 трлн руб., свидетельствуют данные доклада Росстата «О социально-экономическом положении России за январь-сентябрь 2026 года», опубликованном на сайте ведомства.
Показатели 2026 года на 3,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в сентябре нынешнего года объем отгрузки оказался на 11,7% выше, чем в сентябре 2025 года.