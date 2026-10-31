Пермский «Молот» завершил серию домашних игр победой

Хоккеисты «Молота» в матче чемпионата ВХЛ на своем льду обыграли «Югру» из Ханты- Мансийска. Гости открыли счет конце первого периода. Во втором хозяева площадки сравняли результат. Отличился Игорь Зенчиков. В третьей двадцатиминутке «Молот» вышел вперед, благодаря усилия Егора Колесникова, но удаление на последней минуте позволило гостям перевести игру в овертайм. Дополнительное время не принесло успеха ни одной из команд, а буллиты лучше пробила пермская команд. В итоге пермский клуб победил со счетом 3:2.