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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

«Буревестник» летит в КС

Собственники попадающих под снос коттеджей в Ольгинке намерены оспорить нормы ГК
Жители поселка «Буревестник» под Туапсе, лишившиеся участков и коттеджей по иску межрайонной прокуратуры, готовят жалобу в Верховный суд РФ и просят Четвертый кассационный суд направить запрос в Конституционный суд. Заявители считают, что нормы Гражданского кодекса (ГК) РФ, регулирующие вопросы исковой давности при оспаривании сделок приватизации, нарушают принцип равенства и не защищают добросовестных приобретателей. Как ранее писал «Ъ-Кубань», под снос попали 54 объекта.

Андрей Галандарев. Фото представлено Центром конституционного правосудия

Как стало известно «Ъ-Кубань», жители коттеджного поселка «Буревестник» в селе Ольгинка Туапсинского района, у которых суд по иску межрайонной прокуратуры изъял земельные участки и обязал снести возведенные на них строения, готовят жалобу в Верховный суд РФ (копия имеется в распоряжении редакции).
Кроме того, собственники имущества, признанного самостроями, ходатайствуют перед Четвертым кассационным судом общей юрисдикции о направлении в Конституционный суд РФ запроса о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 217 ГК РФ и части 3 статьи 2 Федерального закона от 10.06.2026 № 167-ФЗ «О внесении изменений в статьи 196 и 217 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Как отмечают заявители, во-первых, имеются признаки правовой неопределенности в части соотношения правил применения сроков исковой давности по смыслу статей 196, 200 ГК РФ и пункта 2 статьи 217 ГК РФ. Во-вторых, требование части 3 статьи 2 ФЗ-167 о применении пункта 2 статьи 217 ГК РФ только к тем ранее возникшим отношениям, по которым судебные решения не вступили в законную силу, грубо нарушает принцип равенства, закрепленный в статье 19 Конституции РФ, считают они.
По мнению ответчиков, их конституционные права нарушены: у добросовестных приобретателей изъяли имущество по истечении десятилетнего срока объективной исковой давности (п. 2 ст. 196 ГК РФ). Прокурор обратился с требованием со значительным опозданием, пропустив этот срок. Как указано в ходатайстве (копия имеется у «Ъ-Кубань»), даже новый п. 2 ст. 217 ГК РФ не защищает ответчиков, поскольку содержит существенный конституционно-правовой дефект.

Андрей Галандарев. Фото представлено Центром конституционного правосудия

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2024 году прокуратура Туапсинского района выяснила, что участок под поселком «Буревестник» относится к особо охраняемой территории лечебно-оздоровительных местностей регионального значения, границы которой были установлены в 1988 году, и здесь запрещено размещать объекты иного назначения. Кроме того, земли выбыли из госсобственности незаконно, так как распоряжаться ими вправе только Краснодарский край, а не муниципалитет, заявило надзорное ведомство.

Речь идет об участке площадью 0,5 га. В конце 1991 года районные власти Туапсе передали его ООО «Сургутжилстрой» в бессрочное и бесплатное пользование — тогда это были земли промышленности, энергетики, транспорта и связи. В 1997 году организации разрешили возвести здесь гаражи, и до 2004 года на территории велось строительство. В 2005 году районный комитет имущественных отношений подготовил планы участков под коттеджи для отдыха. После регистрации права собственности на незавершенные объекты люди выкупили землю у администрации Туапсинского района. Дачно-потребительский кооператив «Буревестник» зарегистрировали в 2006 году. Покупатели участков годами строили коттеджи: часть построек вводили в эксплуатацию по решению суда, другие принимала администрация самостоятельно. За это время некоторые объекты недвижимости не раз меняли собственников.

Владельцы коттеджей настаивали на том, что земля и коттеджи были приобретены возмездно, право собственности зарегистрировано в ЕГРН и на момент сделок участки не имели никаких обременений. При этом они подчеркивали, что имущество выбыло из публичной собственности по воле уполномоченных органов — главы МО Туапсинский район и департамента имущественных отношений Краснодарского края, который получил плату за участки.
С завершения всех сделок прошло более 10 лет. Все это время суды узаконивали постройки на этих землях, а Росреестр регистрировал права на коттеджи. Истребовать у них земли нельзя ни ввиду истечения сроков исковой давности, ни ввиду добросовестности приобретения, заявляли ответчики.
Однако сначала Туапсинский, а следом Краснодарский краевой суд приняли сторону прокуратуры. Вскоре судебные приставы приступили к исполнению вступивших в законную силу вердиктов о сносе самовольно возведенных объектов. Всего под снос попали 54 объекта недвижимости.

Андрей Галандарев. Фото представлено Центром конституционного правосудия

«Несмотря на то, что приставы формально действуют в рамках закона — то есть исполняют решение, которое вступило в силу, — мне трудно вспомнить, чтобы в России приставы так быстро приступали к исполнению решения, не дождавшись хотя бы развязки истории в Верховном суде. На момент кассации было снесено шесть домов, а сразу после заседания — еще семь, практически каждый день сносят по несколько домов», — комментирует кандидат юридических наук, руководитель Центра конституционного правосудия, представитель группы ответчиков ДКП «Буревестник» Иван Брикульский.
По его мнению, ускоренный снос домов сыграет против приставов и всей истории со сносом: а если Верховный суд или затем Конституционный встанут на сторону заявителей и укажут на пересмотр дел и незаконность сноса? Дома уже не вернуть — они снесены безвозвратно. Однако Конституция и ГК дают всем гражданам право предъявить иски государству за незаконные действия, которые привели к причинению вреда. В таком случае придется возмещать полную стоимость снесенного жилья, не говоря уже о других расходах.
«Но тут возникает еще одна проблема: из иска прокурора вообще не следует, в чьих именно интересах подается иск — Российской Федерации, Краснодарского края, публичных интересов или муниципального образования Туапсе? ГПК не позволяет предъявлять иск одновременно в интересах вообще всех. Происходит подмена полномочий специальных органов власти. Прокурор встает на их место, что нарушает принцип разделения властей и функцию прокурора по надзору, которая заключается в том, что прокурор выступает не вместо органа, а только тогда, когда нет уполномоченного органа власти», — резюмирует защитник.
Александра Локтионова
Главное. «Ъ-Кубань»