«Буревестник» летит в КС

Речь идет об участке площадью 0,5 га. В конце 1991 года районные власти Туапсе передали его ООО «Сургутжилстрой» в бессрочное и бесплатное пользование — тогда это были земли промышленности, энергетики, транспорта и связи. В 1997 году организации разрешили возвести здесь гаражи, и до 2004 года на территории велось строительство. В 2005 году районный комитет имущественных отношений подготовил планы участков под коттеджи для отдыха. После регистрации права собственности на незавершенные объекты люди выкупили землю у администрации Туапсинского района. Дачно-потребительский кооператив «Буревестник» зарегистрировали в 2006 году. Покупатели участков годами строили коттеджи: часть построек вводили в эксплуатацию по решению суда, другие принимала администрация самостоятельно. За это время некоторые объекты недвижимости не раз меняли собственников.