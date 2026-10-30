Зампреда правительства Ульяновской области вводят в облизбирком
Вакантное место члена областной избирательной комиссии с правом решающего голоса может занять заместитель губернатора Вячеслав Барынин. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник, близкий к облизбиркому.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в минувшую среду, 28 октября, своим постановлением депутаты заксобрания Ульяновской области вывели бывшего регионального министра имущественных отношений Михаила Додина из состава областной избирательной комиссии. Прибывший из Москвы с командой нового губернатора Михаил Додин был введен в состав облизбиркома в 2022 году с правом решающего голоса по предложению предыдущего состава комиссии. Однако в июле 2026 года Ленинский районный суд Ульяновска признал Михаила Додина виновным в мошенничестве в особо крупном размере (при получении выплат за привлечение желающих заключить контракт с Минобороны РФ), совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. и лишением права занимать должности в органах власти сроком на два года. 7 октября оставила приговор без изменений, и он вступил в законную силу.
Согласно постановлению заксобрания от 28 октября, на прием предложений по кандидатам на вакантное место члена избирательной комиссии от политических партий, общественных объединений и представительных органов муниципальных образований давалось всего два дня — до 18:00 30 октября.
По данным собеседника «Ъ-Волга», документы на Вячеслава Барынина уже переданы в заксобрание — предложение назначить членом облизбиркома Вячеслава Барынина направил в заксобрание совет депутатов Тереньгульского района. Решение совета было подписано на следующий день после официального появления вакансии, 29 октября. По данным источников «Ъ-Волга», предложений по иным кандидатам в заксобрание не поступало.
Вячеславу Барынину 36 лет, он родом из города Долгопрудного Московской области. В 2013 году он окончил Российский государственный торгово-экономический университет, с 2015 года по 2017 год работал в банковской сфере, занимаясь финансово-экономическим и юридическим сопровождением дел, затем работал топ-менеджером строительной компании в Москве, с 2018 года по 2021 год был помощником члена Совета Федерации РФ Алексея Русских. В апреле 2021 года после назначения Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области, прибыл в Ульяновск и по сентябрь 2021 года был его ассистентом. В сентябре 2021 года, после выборов губернатора, Вячеслав Барынин назначен заместителем руководителя администрации губернатора — руководителем секретариата. 13 января 2022 года назначен на должность руководителя администрации губернатора, а с ноября 2024 года повышен до заместителя губернатора. С октября 2026 года назначен на должность вице-премьера облправительства, курирующего минмолодежи и минспорт региона. Женат.