Зампреда правительства Ульяновской области вводят в облизбирком

Вячеславу Барынину 36 лет, он родом из города Долгопрудного Московской области. В 2013 году он окончил Российский государственный торгово-экономический университет, с 2015 года по 2017 год работал в банковской сфере, занимаясь финансово-экономическим и юридическим сопровождением дел, затем работал топ-менеджером строительной компании в Москве, с 2018 года по 2021 год был помощником члена Совета Федерации РФ Алексея Русских. В апреле 2021 года после назначения Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области, прибыл в Ульяновск и по сентябрь 2021 года был его ассистентом. В сентябре 2021 года, после выборов губернатора, Вячеслав Барынин назначен заместителем руководителя администрации губернатора — руководителем секретариата. 13 января 2022 года назначен на должность руководителя администрации губернатора, а с ноября 2024 года повышен до заместителя губернатора. С октября 2026 года назначен на должность вице-премьера облправительства, курирующего минмолодежи и минспорт региона. Женат.