На Кубани компании отрасли информатизации и связи увеличили продажи на 12%

Станислав Завальный также рассказал, что в прошлом году компании отрасли заработали 94 млрд руб. По сравнению с 2019 годом показатель увеличился в 2,6 раза. «Если выделить ИТ-компании, то здесь выручка за это же время выросла еще более заметно — в шесть раз, до 67,4 млрд руб. в 2025 году»,— уточнил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края. В ИТ-компаниях региона занято 18 тыс. человек (в сравнении с 2019 годом их количество почти удвоилось), а в организациях связи — более 10,8 тыс.