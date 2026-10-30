На Кубани компании отрасли информатизации и связи увеличили продажи на 12%
Организации отрасли информатизации и связи Краснодарского края в январе-августе 2026 года отгрузили продукции и оказали услуг на 118 млрд руб., из них 48,6 млрд руб. — ИТ-компании. Показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
По данным главы ведомства, объем налоговых поступлений от организаций отрасли информатизации и связи региона в сравнении с январем-августом 2025 года вырос на 6,5% и достиг 7,5 млрд руб.
Станислав Завальный также рассказал, что в прошлом году компании отрасли заработали 94 млрд руб. По сравнению с 2019 годом показатель увеличился в 2,6 раза. «Если выделить ИТ-компании, то здесь выручка за это же время выросла еще более заметно — в шесть раз, до 67,4 млрд руб. в 2025 году»,— уточнил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края. В ИТ-компаниях региона занято 18 тыс. человек (в сравнении с 2019 годом их количество почти удвоилось), а в организациях связи — более 10,8 тыс.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», компании сферы информатизации и связи Краснодарского края в январе—июле 2025 года нарастили отгрузку товаров и услуг на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 90 млрд руб. Развитию отрасли способствует растущее население региона, тренд на цифровизацию, а также меры господдержки. Среди сдерживающих факторов эксперты назвали дефицит кадров, низкую доступность оборудования, длительную окупаемость ИT-проектов и неготовность некоторых кубанских компаний инвестировать в цифровую трансформацию бизнеса.