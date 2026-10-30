В Богдановиче в жилом доме произошел хлопок газа
В Богдановиче вечером 30 октября произошел хлопок газа в одной из квартир многоквартирного дома на ул. Партизанской. Как сообщил глава города Олег Нейфельд, после происшествия всех жильцов эвакуировали, а здание обследовали. Пострадавших нет.
«Газовщики проверили оборудование на утечки, провели опрессовку. Сейчас поквартирный обход проводят сотрудники полиции. Хлопок не связан с утечкой газа, причина устанавливается»,— сообщил чиновник.
В настоящее время жильцы уже вернулись в свои квартиры.
Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в результате взрыва в жилище выбило стекла, повреждено несколько припаркованных вблизи легковых автомобилей.
«По предварительным данным, ЧП не носит криминальный характер. Дом газифицирован, но в квартире, где случилась беда, газ отключен. Об этом позаботился сам владелец двушки по имени Петр, 1954 года рождения. Лет 15 назад он сам обратился с инициативой отключить газ, чтобы пользоваться электроплитой. Однако местные жители ранее уже чувствовали запах газа в подъезде. В момент хлопка мужчина смотрел по телевизору новости и чудом не пострадал, равно как и его соседи»,— сообщил полковник Горелых.
В полиции добавили, что в настоящий момент подачу газа в подъезде перекрыли. Сотрудники полиции совместно со специалистами газовой службы проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.