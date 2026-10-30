В Богдановиче в жилом доме произошел хлопок газа

«По предварительным данным, ЧП не носит криминальный характер. Дом газифицирован, но в квартире, где случилась беда, газ отключен. Об этом позаботился сам владелец двушки по имени Петр, 1954 года рождения. Лет 15 назад он сам обратился с инициативой отключить газ, чтобы пользоваться электроплитой. Однако местные жители ранее уже чувствовали запах газа в подъезде. В момент хлопка мужчина смотрел по телевизору новости и чудом не пострадал, равно как и его соседи»,— сообщил полковник Горелых.