Доля предложений нелегальных ИТ-услуг за год увеличилась с 44% до 52%

“Ъ” ознакомился с данными ИБ-вендора RED Security (входит в структуру МТС) о распространении объявлений о «серых услугах» на теневых форумах и ресурсах за девять месяцев 2026 года. В сентябре каждое второе (52%) коммерческое объявление на таких форумах предлагало услуги по манипуляции поисковой выдачей («черное SEO»), созданию фейковых отзывов, продаже или аренде «прогретых» аккаунтов, накрутке в соцсетях, предоставлению прокси и др.