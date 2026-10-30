Доля предложений нелегальных ИТ-услуг за год увеличилась с 44% до 52%
“Ъ” ознакомился с данными ИБ-вендора RED Security (входит в структуру МТС) о распространении объявлений о «серых услугах» на теневых форумах и ресурсах за девять месяцев 2026 года. В сентябре каждое второе (52%) коммерческое объявление на таких форумах предлагало услуги по манипуляции поисковой выдачей («черное SEO»), созданию фейковых отзывов, продаже или аренде «прогретых» аккаунтов, накрутке в соцсетях, предоставлению прокси и др.
Наибольшую опасность представляют услуги, которые под видом серого маркетинга или арбитража трафика фактически продают готовую инфраструктуру для обхода корпоративных средств защиты, считают эксперты.