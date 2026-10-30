В Ульяновской области жители Мулловки просят остановить вредное производство
Как стало известно «Ъ-Волга», жители поселка Мулловка (Мелекесский район Ульяновской области, 12 км от Димитровграда) в течение трех дней — с 26 по 28 октября жаловались по телефону 112 на едкий дым, идущий от производства филиала компании «Вираж», размещенного на площадях бывшего завода лекарственных препаратов самарской компании «Гиппократ», ранее известной своим вредным воздействием на окружающую среду.
Мулловский завод «Гиппократа» был известен производством различных спиртовых настоек, в том числе «Боярышника». В августе 2017 года по его вине произошел прорыв дамбы бардохранилища, барда вылилась в пруд Красотку, где погибла вся рыба. Работа «Гиппократа» была прекращена только в 2024 году после вмешательства Росалкогольрегулирования и Росалкогольтабакконтроля, которые добились демонтажа оборудования по производству спирта, поскольку компания не имела на это лицензии.
Производственные площади «Гиппократа» в 2025 году перешли к филиалу ООО «Вираж» (Татарстан), которое производит химическую продукцию: реагенты для нефтяной промышленности, растворители и лакокрасочные материалы.
По словам жителей поселка, в минувший понедельник производство «Виража» заработало, появился едкий дым с таким же запахом, как во времена «Гиппократа», в охлаждающие пруды производства сливается, как и при «Гиппократе», барда, являющаяся отходом продуктов брожения при производстве спирта. Активисты Мулловки и депутат совета городского поселения Надежда Лучкина через депутата Госдумы Алексея Куринного обратились в природоохранную прокуратуру и региональное минприроды с просьбой провести проверку законности работы предприятия.
В пятницу, 30 октября, стало известно, что Надежде Лучкиной пришел ответ Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры (ВМПП), сообщившей, что, как показала проверка, производственная площадка «Виража» в Мулловке пока не эксплуатируется, запуск производства запланирован на ноябрь 2026 года. В то же время ВМПП направила «Виражу» предостережение в связи с отсутствием у филиала комплексного экологического разрешения и проекта санитарно-защитной зоны.
Кроме того, в ВМПП сообщили, что проинформировали управление Роспотребнадзора и региональное минприроды о необходимости мониторинга атмосферного воздуха возле «Виража» после начала его производственной деятельности. Сейчас такие замеры не производятся, поскольку дорогостоящий пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха не так давно был выведен из строя неизвестными вандалами, а средств на восстановление поста пока у минприроды нет. В ВМПП отмечают, что по данным регионального минфина, в 2027 году планируется выделить средства на работу поста.
Росалкогольтабакконтроль ответил, что у него нет оснований для проверки филиала «Виража», поскольку у производства отсутствует зарегистрированное оборудование для изготовления этилового спирта.
Получить комментарии руководства «Виража» в пятницу не удалось. Ранее в компании поясняли «Ъ-Волга», что в Мулловке планируется производить этилацетат, основные составляющие которого — уксусная кислота и этиловый спирт.
В пятницу, как сообщают жители Мулловки, работа производства была временно приостановлена.
Напомним, в минувший четверг на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов региона по проблемам надзора в сфере экологии было поручено усилить контроль за состоянием окружающей среды и проводить проверочные мероприятия своевременно и в полном объеме.