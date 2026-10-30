В Ульяновской области жители Мулловки просят остановить вредное производство

Кроме того, в ВМПП сообщили, что проинформировали управление Роспотребнадзора и региональное минприроды о необходимости мониторинга атмосферного воздуха возле «Виража» после начала его производственной деятельности. Сейчас такие замеры не производятся, поскольку дорогостоящий пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха не так давно был выведен из строя неизвестными вандалами, а средств на восстановление поста пока у минприроды нет. В ВМПП отмечают, что по данным регионального минфина, в 2027 году планируется выделить средства на работу поста.