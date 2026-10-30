В Екатеринбурге открыли выставку платков-картин «Русские в моде»
На площадке Мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Екатеринбурге представили коллекцию платков-картин от уральского дизайнера Нины Ручкиной. В экспозицию «Русские в моде» вошли образы 55 регионов на натуральном шелке. В День народного единства вход на выставку будет свободным, сообщили организаторы.
Главным действующим персонажем экспозиции стал платок. По словам Нины Ручкиной, этот аксессуар понятен во всех конфессиях и объединяет людей разных культур. Пока на шелке представлены 55 регионов, но в планах у модного дома охватить все 89 субъектов.
«Россия — это многоконфессиональная страна. Поэтому мы надеемся, что зритель, который придет на выставку, через шелковый аксессуар-платок сможет путешествовать по нашей стране и открыть для себя много нового»,— рассказала Нина Ручкина.
Каждый экспонат сопровождает QR-код. С его помощью гости узнают историю создания конкретной работы: от эскиза до финальной модели.
На мультимедийных экранах можно увидеть фильм про историю платка на Руси. Видео создано с помощью искусственного интеллекта. При этом внешний вид самих платков разрабатывался вручную дизайнерами и экспертами.
На стендах рассказывается о работе над отдельными проектами. Так, дизайн «Город До» создан вместе с поэтессой Анной Ревякиной из Донецка. На полотне изображена яркая композиция из алых роз, танцующих балерин и едва различимых на заднем фоне элементов камуфляжа. Нина Ручкина добавила, что любовь возвращает мужчину к жизни и в мирное время, а женщина расцветает, чувствуя опору рядом.
«Мы работаем с культурным кодом и почти ничего не изобретаем. Я вдохновляюсь им вместе с современными авторами. Поэтому наша выставка — квинтэссенция десятилетнего творческого пути бренда "Русские в моде"»,— подчеркнула модельер.
Бренд «Русские в моде» основан дизайнером Ниной Ручкиной в 2010 году. Он развивается в составе Модного дома Nina Ruchkina, который начинался с авторского пошива вечерних и свадебных нарядов. Платочное направление сформировалось позже. Отправной точкой стал проект с Уралвагонзаводом в 2015 году. Коллекция «Магия уральских легенд» положила начало линии платков с мотивами сказов Павла Бажова, тагильской росписи и сысертского фарфора.
Посетить выставку можно до 15 декабря.