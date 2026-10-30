В Екатеринбурге открыли выставку платков-картин «Русские в моде»

На стендах рассказывается о работе над отдельными проектами. Так, дизайн «Город До» создан вместе с поэтессой Анной Ревякиной из Донецка. На полотне изображена яркая композиция из алых роз, танцующих балерин и едва различимых на заднем фоне элементов камуфляжа. Нина Ручкина добавила, что любовь возвращает мужчину к жизни и в мирное время, а женщина расцветает, чувствуя опору рядом.