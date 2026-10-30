Прибыль ПАО «Саратовэнерго» за девять месяцев упала вдвое к прошлому году

Только за октябрь 2026 года «Саратовэнерго» подало более 100 исков в арбитраж, среди крупнейших ответчиков — ГУП СО «Облводоресурс» (32,3 млн и 31,8 млн руб.), МУП «Покровск-Тепло» (3,7 млн руб.), МУП «Водоканал» Ртищевского района (3,3 млн руб.), а также исправительные колонии УФСИН. По подсчетам “Ъ” компания ежемесячно взыскивает через суды сотни миллионов рублей с муниципальных водоканалов, теплосетей и управляющих компаний, однако значительная часть этих сумм признается безнадежной и списывается в резервы.