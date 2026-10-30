Прибыль ПАО «Саратовэнерго» за девять месяцев упала вдвое к прошлому году
Фоном стали многочисленные долги коммунальных структур региона
Чистая прибыль ПАО «Саратовэнерго» по РСБУ за январь—сентябрь 2026 года составила 416 млн руб., что в 1,9 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании. Ее приводит «Интерфакс» Выручка при этом выросла на 8,5%, до 24,35 млрд руб., хотя физический отпуск электроэнергии снизился на 3,3%, до 4,2 млрд кВт/ч.
Рост доходов обеспечен тарифной индексацией во втором полугодии 2025 года и в 2026 году, тогда как операционные расходы увеличились на 9%, до 23,6 млрд руб. В компании связывают это с удорожанием услуг сетевых организаций, мощности и электроэнергии на оптовом рынке. Ключевым фактором падения прибыли стало создание резервов по сомнительным долгам: сальдо прочих доходов и расходов стало отрицательным — минус 0,3 млрд руб. против плюс 0,03 млрд руб. годом ранее.
Только за октябрь 2026 года «Саратовэнерго» подало более 100 исков в арбитраж, среди крупнейших ответчиков — ГУП СО «Облводоресурс» (32,3 млн и 31,8 млн руб.), МУП «Покровск-Тепло» (3,7 млн руб.), МУП «Водоканал» Ртищевского района (3,3 млн руб.), а также исправительные колонии УФСИН. По подсчетам “Ъ” компания ежемесячно взыскивает через суды сотни миллионов рублей с муниципальных водоканалов, теплосетей и управляющих компаний, однако значительная часть этих сумм признается безнадежной и списывается в резервы.
Совокупные обязательства «Саратовэнерго» с начала года снизились на 19,5%, до 2,5 млрд руб., кредитный портфель составляет лишь 0,4 млрд руб. арендных обязательств. Отрицательный чистый долг — следствие накопленного за 2023–2025 годы капитала (2,5 млрд руб.) на фоне полного отказа от дивидендов. В декабре 2025 года «Интер РАО» увеличило долю в «Саратовэнерго» до 83,5% и направило оферту о выкупе оставшихся акций по 0,517 руб. за бумагу.