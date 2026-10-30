Инвестиции пошли в глубину

По итогам 2025 года инвестиции в основной капитал Татарстана достигли около 1,67 трлн руб., увеличившись примерно на 3,8%. Еще годом ранее рост составлял 13,1%. В первом полугодии 2026 года, по оценке ВТБ, динамика замедлилась до 0,5% против 16% за аналогичный период 2025 года. Одновременно корпоративный кредитный портфель в республике вырос примерно на 31%, что указывает на сохраняющийся спрос бизнеса на финансирование, но не означает такого же роста долгосрочных вложений: часть средств направляется на текущую деятельность и управление уже существующей задолженностью.