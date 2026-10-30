Инвестиции пошли в глубину
Татарстан сохранил лидерство в рейтинге инвестиционного климата на фоне замедления вложений
Татарстан разделил первое место с Москвой в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. При этом динамика инвестиций в республике замедляется: в 2025 году вложения в основной капитал достигли около 1,67 трлн руб., а в первом полугодии 2026 года рост составил всего 0,5% против 16% годом ранее. На этом фоне капитал смещается в глубокую переработку, технологические производства, цифровую инфраструктуру и проекты, поддержанные государством.
Рейтинг как инфраструктура
Татарстан поднялся на первое место в ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, следует из данных Агентства стратегических инициатив. Республика делит первую строчку с Москвой. Вторую позицию заняли Нижегородская и Московская области, третью — Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область и Санкт-Петербург. С 2019 по 2025 год Татарстан находился на второй строчке.
Рейтинг оценивает не объем привлеченных средств, а условия для ведения бизнеса. В него входят 127 показателей по восьми направлениям — от инженерной инфраструктуры и защиты бизнеса до мер поддержки, технологий и кадров.
По итогам 2025 года инвестиции в основной капитал Татарстана достигли около 1,67 трлн руб., увеличившись примерно на 3,8%. Еще годом ранее рост составлял 13,1%. В первом полугодии 2026 года, по оценке ВТБ, динамика замедлилась до 0,5% против 16% за аналогичный период 2025 года. Одновременно корпоративный кредитный портфель в республике вырос примерно на 31%, что указывает на сохраняющийся спрос бизнеса на финансирование, но не означает такого же роста долгосрочных вложений: часть средств направляется на текущую деятельность и управление уже существующей задолженностью.
Капитал выбрал передел
Крупнейшим примером инвестиционной активности остается СИБУР. За последние четыре с половиной года компания направила в производственную, ремонтную, образовательную, научную и социальную инфраструктуру Татарстана 406 млрд руб. К 2028 году объем вложений планируется довести до 600 млрд руб., а инвестиционный план компании на 2026 год превышает 90 млрд руб.
Речь идет не только о расширении мощностей. В республике запущены новые производства этилена и гексена, увеличены мощности по полиэтилену, развиваются дальнейшая переработка и новые продукты нефтехимии. Таким образом, СИБУР становится примером перехода от инвестиций в сырьевую базу к вложениям в более глубокие технологические переделы.
Схожий принцип прослеживается в проектах меньшего масштаба. В Набережных Челнах компания «ЗМК Трио Групп» запустила производство компонентов раздаточных коробок и ведущих мостов для «КамАЗа». Инвестиции составили 576 млн руб., из которых 450 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности. Проект рассчитан на выпуск до 210 тыс. изделий в год, а уровень локализации заявлен на уровне 100%.
В Зеленодольске компания «Анатомика» запустила производство эндопротезов тазобедренного сустава. В проект вложили 461 млн руб., включая 180 млн руб. займа ФРП и 20 млн руб. от Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана. Предприятие планирует выпускать до 20 тыс. комплектов в год.
Иностранный капитал и новые отрасли
Инвестиционная карта Татарстана расширяется за счет проектов с участием иностранных партнеров. На Российско-Индийском бизнес-форуме в Казани было подписано соглашение о создании центра традиционной индийской медицины. Объем вложений оценивается примерно в 1 млрд руб., запуск проекта планируется в течение двух лет. Центр должен объединить оздоровительные практики, туристическую инфраструктуру и современный городской комплекс.
Китайская компания из провинции Хэбэй рассматривает возможность строительства в Татарстане завода по производству металлического проката. На первом этапе инвестиции оцениваются в 200–300 млн юаней, мощность может составить до 500 тыс. тонн продукции в год. Площадки рассматриваются в Елабуге, Нижнекамске и Бугульме. По оценкам, проекту потребуется около 20 га земли и 20 МВт мощности.
Еще один проект с китайским участием — производство керамической плитки в ОЭЗ «Алабуга». Объем вложений оценивается примерно в 8 млрд руб., планируемая мощность двух линий составит 7,5 млн кв. м продукции в год. В Татарстане также рассматривается строительство завода по выпуску димексида с инвестициями около 550 млн руб. и производством до 800 тонн фармацевтической субстанции в год.
Эти проекты находятся на разных стадиях — от соглашений и подбора площадки до запуска производства. Однако они показывают, что республика в последние годы привлекает капитал не только в традиционные нефтехимические отрасли, но и в медицину, материалы, фармацевтику и производство, ориентированное на импортозамещение.
Цифровая инфраструктура и автоматизация
Отдельный поток вложений формируют цифровые проекты. В Закамской зоне Набережных Челнов планируется построить дата-центр на 2,4 тыс. стоек. Объем инвестиций оценивается в 15 млрд руб., при этом прорабатывается привлечение 3 млрд руб. федерального финансирования. Проект должен обслуживать растущий спрос со стороны ИТ-компаний и предприятий, использующих вычислительные мощности.
В Елабуге производитель материалов из каменной ваты «Роквул» (АО «Р-Решения») направит 150 млн руб. в 2027–2028 годах на автоматизацию складской логистики. В 2025 году на предприятии уже автоматизировали перемещение продукции с производственной линии на склад. Следующий этап предусматривает использование беспилотных транспортных платформ, конвейеров и автоматизированных узлов погрузки. Компания рассчитывает высвободить время четырех водителей погрузчиков и перевести их на участок отгрузки готовой продукции, а не сократить сотрудников.
В агропромышленном комплексе инвестиции также смещаются от простого наращивания производства к цифровым и перерабатывающим проектам. В Татарстане тестируются системы искусственного интеллекта для контроля доения, раннего выявления заболеваний животных и оценки состояния стада. Одновременно развиваются проекты по глубокой переработке зерна, производству кормовых аминокислот, элеваторной и экспортной инфраструктуре.
Цена лидерства
Сохранение Татарстаном первого места в рейтинге не отменяет ограничений, с которыми сталкиваются инвесторы. Среди них — стоимость кредитов, дефицит кадров, рост издержек и необходимость обеспечивать инфраструктурой крупные проекты. В то же время республика располагает системой сопровождения инвестиций, особыми экономическими зонами, промышленными парками и программами льготного финансирования.
В инвестиционном меморандуме Татарстана на 2026–2028 годы среди приоритетов названы технологическое лидерство, радиоэлектроника, биотехнологии, цифровизация, проекты ОПК, авиастроение, вертолетостроение и автомобилестроение, а также инвестиции в импортозамещающие производства. Отдельно выделены проекты малых технологических компаний, информационной безопасности и искусственного интеллекта.
Таким образом, Татарстан сохраняет привлекательность не только за счет общего объема вложений, но и благодаря способности собирать вокруг крупных проектов поставщиков, инфраструктуру, льготное финансирование и кадровые программы.