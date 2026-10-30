В Екатеринбурге суд на 2 месяца закрыл кофейню «КофеЕдаВсе»
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга закрыл на два месяца кофейню «КофеЕдаВсе», расположенную на улице Баумана, 13. Основанием стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Во время проверки специалисты выяснили, что планировка помещений заведения не позволяет разделить процессы приготовления еды и избежать пересечения сырья с готовой продукцией. Выяснилось, что в кофейне не были разработаны и внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП.
Кроме того, в заведении не хватало оборудования. Например, продукты размораживали прямо на столе в складском помещении.
Сотрудники Роспотребнадзора также выяснили, что кофейня принимала продукты без деклараций о соответствии. Товары на хранении не сопровождались информацией об условиях и сроках годности. Личная одежда и обувь персонала хранились в производственных помещениях, а уборочный инвентарь — в торговом зале. Специалисты также выявили нарушения маркировки упакованных продуктов.
После проверки Роспотребнадзор временно запретил работу кофейни и передал материалы в суд. Суд рассмотрел дело и постановил приостановить деятельность заведения на 60 суток.