В Екатеринбурге суд на 2 месяца закрыл кофейню «КофеЕдаВсе»

Сотрудники Роспотребнадзора также выяснили, что кофейня принимала продукты без деклараций о соответствии. Товары на хранении не сопровождались информацией об условиях и сроках годности. Личная одежда и обувь персонала хранились в производственных помещениях, а уборочный инвентарь — в торговом зале. Специалисты также выявили нарушения маркировки упакованных продуктов.