Средняя зарплата на Ставрополье за 8 месяцев выросла до 68,8 тыс. рублей

Наиболее заметный рост зарплат за год отмечен в сфере операций с недвижимостью — на 32,5%, до 67,66 тыс. руб. В предоставлении прочих видов услуг показатель увеличился на 21,9%, до 60,7 тыс. руб., водоснабжении и водоотведении — на 18,7%, до 61,65 тыс. руб., гостиничном бизнесе и общественном питании — на 17,6%, до 54,44 тыс. руб. В обрабатывающих производствах прирост составил 17,1%, в энергетике — 15%, в образовании — 14,3%, в культуре и спорте — 13,9%, в здравоохранении — 13,2%.