Средняя зарплата на Ставрополье за 8 месяцев выросла до 68,8 тыс. рублей
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Ставропольском крае за январь—август 2026 года составила 68,8 тыс. руб., увеличившись на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата о заработной плате по видам экономической деятельности, которые изучил «Ъ-Кавказ».
Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в финансовой и страховой деятельности — 103,84 тыс. руб. Это 150,9% от среднекраевого показателя. В сфере информации и связи работники в среднем получали 89,03 тыс. руб. (129,4% от краевого уровня), в обеспечении электроэнергией, газом и паром — 83,04 тыс. руб. (120,7%).
В обрабатывающих производствах среднемесячная зарплата составила 82,1 тыс. руб., или 119,3% от средней по краю, в профессиональной, научной и технической деятельности — 79,57 тыс. руб. (115,6%). В транспортировке и хранении показатель достиг 79,23 тыс. руб. (115,2%), в добыче полезных ископаемых — 78,17 тыс. руб. (113,6%). В государственном управлении, обеспечении военной безопасности и социальном обеспечении работники получали в среднем 74,42 тыс. руб., что на 8,2% выше среднекраевого уровня.
В строительстве зарплата составила 69,09 тыс. руб., практически сравнявшись со средней по краю (100,4%). В здравоохранении и социальных услугах показатель достиг 67,32 тыс. руб. (97,8%), в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — 61,65 тыс. руб. (89,6%). В сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве среднемесячная оплата труда составила 62,71 тыс. руб., или 91,1% от среднекраевого уровня. В растениеводстве и животноводстве зарплата достигла 62,97 тыс. руб. (91,5%), в рыболовстве и рыбоводстве — 43,01 тыс. руб. (62,5%).
В оптовой и розничной торговле, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, среднемесячная зарплата составила 57,77 тыс. руб. (84% от краевой). В оптовой торговле, кроме операций с автотранспортом, она достигла 60,35 тыс. руб. (87,7%), в розничной — 53,48 тыс. руб. (77,7%). В гостиничном бизнесе и общественном питании показатель составил 54,44 тыс. руб. (79,1%), в образовании — 53,08 тыс. руб. (77,2%), в культуре, спорте и организации досуга — 52,56 тыс. руб. (76,4%).
Самый низкий уровень оплаты труда среди представленных отраслей зафиксирован в рыболовстве и рыбоводстве — 43,01 тыс. руб. В административной деятельности и сопутствующих услугах среднемесячная зарплата составила 46,5 тыс. руб., или 67,6% от среднекраевого уровня. В предоставлении прочих видов услуг она достигла 60,7 тыс. руб. (88,2%).
Наиболее заметный рост зарплат за год отмечен в сфере операций с недвижимостью — на 32,5%, до 67,66 тыс. руб. В предоставлении прочих видов услуг показатель увеличился на 21,9%, до 60,7 тыс. руб., водоснабжении и водоотведении — на 18,7%, до 61,65 тыс. руб., гостиничном бизнесе и общественном питании — на 17,6%, до 54,44 тыс. руб. В обрабатывающих производствах прирост составил 17,1%, в энергетике — 15%, в образовании — 14,3%, в культуре и спорте — 13,9%, в здравоохранении — 13,2%.
В двух отраслях среднемесячная начисленная зарплата за январь—август снизилась относительно прошлого года. В строительстве она уменьшилась на 4,2%, до 69,09 тыс. руб., а в рыболовстве и рыбоводстве — на 14,1%, до 43,01 тыс. руб.
Статистика учитывает организации всех форм собственности, включая субъекты малого предпринимательства. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата отражает начисленные суммы до вычета НДФЛ и других удержаний.