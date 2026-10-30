Коммунисту оборвали связь с разведкой

Геннадий Степахно родился 6 октября 1950 года в городе Бельцы Молдавской ССР. В 1972 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова (сейчас — Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности «океанология». С 1991 года руководил работами по созданию Мурманского океанариума, а в 2003 году избран председателем совета директоров учреждения. Также являлся директором ассоциации рыбодобывающих предприятий. Занимал должность генерального директора в некоммерческом объединении «Союз рыбопромышленников Севера». Был депутатом Мурманской областной думы с 2007 по 2026 год, избирался от КПРФ в состав четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. В 2013 году губернатор Заполярья Марина Ковтун предлагала коммунисту стать ее заместителем, но Степахно отказался. На сентябрьских выборах 2026 года он также баллотировался в региональный парламент, но не смог избраться. Коммунист неоднократно выдвигался в депутаты Государственной думы. В 2009 году претендовал на пост мэра Мурманска. С 2004 по 2021 год являлся первым секретарем регионального отделения КПРФ в Мурманской области.