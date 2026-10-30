Коммунисту оборвали связь с разведкой
Экс-депутат Мурманской думы обвиняется в передаче данных украинской спецслужбе
Депутату четырех созывов Мурманской областной думы от КПРФ Геннадию Степахно грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в государственной измене. ФСБ инкриминирует ему передачу украинским спецслужбам сведений о деятельности правительства Мурманской области и об инженерных объектах на территории региона.
По данным УФСБ по Мурманской области, Геннадий Степахно, являясь противником специальной военной операции, выполнял задания по сбору и передаче информации сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины. Доступ к информации он имел в связи с занимаемой им должностью в парламенте. С 2021 по 2026 год депутат был заместителем председателя областной думы. Передаваемые сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации, отмечают в ФСБ.
В начале октября Октябрьский районный суд Мурманска удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего парламентария на два месяца. 16 октября в Мурманском областном суде рассматривали апелляционную жалобу на арест фигуранта дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) (имена обвиняемых по этой статье в картотеке судов скрыты). Меру пресечения оставили без изменений. По информации мурманских СМИ, Степахно задержали 9 октября, через три дня после его 76-летия. Об этом писал, в частности, «Арктический обозреватель».
Геннадий Степахно родился 6 октября 1950 года в городе Бельцы Молдавской ССР. В 1972 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова (сейчас — Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности «океанология». С 1991 года руководил работами по созданию Мурманского океанариума, а в 2003 году избран председателем совета директоров учреждения. Также являлся директором ассоциации рыбодобывающих предприятий. Занимал должность генерального директора в некоммерческом объединении «Союз рыбопромышленников Севера». Был депутатом Мурманской областной думы с 2007 по 2026 год, избирался от КПРФ в состав четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. В 2013 году губернатор Заполярья Марина Ковтун предлагала коммунисту стать ее заместителем, но Степахно отказался. На сентябрьских выборах 2026 года он также баллотировался в региональный парламент, но не смог избраться. Коммунист неоднократно выдвигался в депутаты Государственной думы. В 2009 году претендовал на пост мэра Мурманска. С 2004 по 2021 год являлся первым секретарем регионального отделения КПРФ в Мурманской области.
В КПРФ информацию по делу о госизмене в отношении Степахно не комментировали, хотя обычно выступают с заявлениями в связи с уголовными преследованиями своих однопартийцев.