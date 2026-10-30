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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Северо-Запад

Коммунисту оборвали связь с разведкой

Экс-депутат Мурманской думы обвиняется в передаче данных украинской спецслужбе
Депутату четырех созывов Мурманской областной думы от КПРФ Геннадию Степахно грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в государственной измене. ФСБ инкриминирует ему передачу украинским спецслужбам сведений о деятельности правительства Мурманской области и об инженерных объектах на территории региона.
Заместитель Председателя регионального парламента Геннадий Степахно, 2024 год

Заместитель Председателя регионального парламента Геннадий Степахно, 2024 год

Официальный сайт Мурманской областной Думы

По данным УФСБ по Мурманской области, Геннадий Степахно, являясь противником специальной военной операции, выполнял задания по сбору и передаче информации сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины. Доступ к информации он имел в связи с занимаемой им должностью в парламенте. С 2021 по 2026 год депутат был заместителем председателя областной думы. Передаваемые сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации, отмечают в ФСБ.
В начале октября Октябрьский районный суд Мурманска удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего парламентария на два месяца. 16 октября в Мурманском областном суде рассматривали апелляционную жалобу на арест фигуранта дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) (имена обвиняемых по этой статье в картотеке судов скрыты). Меру пресечения оставили без изменений. По информации мурманских СМИ, Степахно задержали 9 октября, через три дня после его 76-летия. Об этом писал, в частности, «Арктический обозреватель».
Геннадий Степахно родился 6 октября 1950 года в городе Бельцы Молдавской ССР. В 1972 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова (сейчас — Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности «океанология». С 1991 года руководил работами по созданию Мурманского океанариума, а в 2003 году избран председателем совета директоров учреждения. Также являлся директором ассоциации рыбодобывающих предприятий. Занимал должность генерального директора в некоммерческом объединении «Союз рыбопромышленников Севера». Был депутатом Мурманской областной думы с 2007 по 2026 год, избирался от КПРФ в состав четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. В 2013 году губернатор Заполярья Марина Ковтун предлагала коммунисту стать ее заместителем, но Степахно отказался. На сентябрьских выборах 2026 года он также баллотировался в региональный парламент, но не смог избраться. Коммунист неоднократно выдвигался в депутаты Государственной думы. В 2009 году претендовал на пост мэра Мурманска. С 2004 по 2021 год являлся первым секретарем регионального отделения КПРФ в Мурманской области.
В КПРФ информацию по делу о госизмене в отношении Степахно не комментировали, хотя обычно выступают с заявлениями в связи с уголовными преследованиями своих однопартийцев.