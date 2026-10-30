Ярославский суд отказал во взыскании долга с семьи погибшего участника СВО

Суд применил положения федерального закона №377-ФЗ, согласно которым в случае гибели военнослужащего в связи с участием в СВО прекращаются предусмотренные законом кредитные обязательства его семьи и обязательства по кредитному договору, заключенному самим военнослужащим. Эти нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.