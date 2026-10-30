Ярославский суд отказал во взыскании долга с семьи погибшего участника СВО
Первомайский районный суд отказал ПАО «Совкомбанк» во взыскании задолженности по кредиту с матери и супруги погибшего участника специальной военной операции. Банк требовал погасить долг за счет наследственного имущества умершего жителя поселка Пречистое. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Как установил суд, мужчина заключил кредитный договор с банком в марте 2022 года — до подписания контракта о прохождении военной службы. Он погиб в мае 2025 года при исполнении воинских обязанностей в ходе СВО.
Суд применил положения федерального закона №377-ФЗ, согласно которым в случае гибели военнослужащего в связи с участием в СВО прекращаются предусмотренные законом кредитные обязательства его семьи и обязательства по кредитному договору, заключенному самим военнослужащим. Эти нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Поскольку кредит был оформлен после этой даты, обязательства по нему прекратились в силу закона. В удовлетворении иска банка суд отказал.