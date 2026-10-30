«Балтийский лизинг» укрепил позиции в топ-3 медиарейтинга «СКАН-Интерфакс»
Компания заняла третье место по числу упоминаний в СМИ
«Балтийский лизинг» по итогам третьего квартала 2026 года занял третье место по количеству упоминаний в СМИ и сохранил третью позицию по индексу заметности среди представителей лизингового рынка в медиарейтинге «СКАН-Интерфакс». Компания продемонстрировала положительную динамику по всем показателям исследования, включая охват аудитории.
«Рост медиапоказателей "Балтийского лизинга" отражает интерес рынка к тем изменениям, которые происходят в нашей компании. Мы последовательно раскрываем финансовые и операционные результаты, развиваем новые направления бизнеса и поддерживаем открытый диалог с инвесторами, партнерами и клиентами. Для нас принципиально важно, чтобы за информационной активностью стояли конкретные результаты, практическая экспертиза и решения, востребованные российским бизнесом»,— отметил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.
Как отмечают аналитики системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс», в числе значимых информационных поводов третьего квартала — публикация финансовой отчетности «Балтийского лизинга» по МСФО за первое полугодие 2026 года, развитие направления реализации техники с пробегом и открытый диалог с инвестиционным сообществом.
В частности, внимание деловых СМИ привлекли результаты работы «Балтийского лизинга» по укреплению финансовой устойчивости и диверсификации бизнес-модели. Одним из ключевых событий стала встреча с представителями инвестиционного сообщества, в ходе которой топ-менеджмент компании обсудил ситуацию на лизинговом рынке, вопросы фондирования, долговой нагрузки и перспективы развития бизнеса.
Значительное место в информационной повестке заняла работа «Балтийского лизинга» со вторичными активами. Компания представила результаты развития этого направления и запустила интеллектуальный каталог техники с пробегом, объединивший имущество с более чем 200 стоянок по всей России.
Дополнительное внимание СМИ получили экспертные комментарии руководства по вопросам развития транспортной отрасли и альтернативных видов топлива, а также совместное исследование «Балтийского лизинга» и Национального агентства промышленной информации (НАПИ) о вторичном рынке техники.
«Результаты третьего квартала подтверждают эффективность нашей коммуникационной стратегии и системной работы с федеральными и региональными СМИ. Мы делаем ставку не только на расширение информационного присутствия, но и на его качество — содержательные публикации, экспертную аналитику и продвижение ключевых направлений деятельности компании. Особенно важно, что на фоне высокой конкуренции за внимание деловых медиа нам удалось одновременно увеличить количество упоминаний и укрепить позиции по индексу заметности. Это свидетельствует об устойчивом интересе к экспертизе и деятельности компании»,— отметила руководитель пресс-службы «Балтийского лизинга» Наталья Любимова.
ООО «Балтийский лизинг»