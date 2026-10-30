«Балтийский лизинг» укрепил позиции в топ-3 медиарейтинга «СКАН-Интерфакс»

«Результаты третьего квартала подтверждают эффективность нашей коммуникационной стратегии и системной работы с федеральными и региональными СМИ. Мы делаем ставку не только на расширение информационного присутствия, но и на его качество — содержательные публикации, экспертную аналитику и продвижение ключевых направлений деятельности компании. Особенно важно, что на фоне высокой конкуренции за внимание деловых медиа нам удалось одновременно увеличить количество упоминаний и укрепить позиции по индексу заметности. Это свидетельствует об устойчивом интересе к экспертизе и деятельности компании»,— отметила руководитель пресс-службы «Балтийского лизинга» Наталья Любимова.