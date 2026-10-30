Суд арестовал 75,6 млн рублей на счетах экс-застройщика центра бокса в Городце
Арбитражный суд Нижегородской области по ходатайству прокуратуры арестовал 75,6 млн руб. на счетах петербургской компании «Петропроект», которая достраивала центр бокса в Городце. Истец потребовал признать сделку компании с областным ГКУ «Нижегородстройзаказчик» на эту сумму недействительной, следует из арбитражной картотеки.
Как писал «Ъ-Приволжье», компания в 2024 году по контракту с ГКУ достраивала центр бокса за 102,6 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО также получило контракт на проектирование и строительство детсада на 150 мест в Нижнем Новгороде на Казанском шоссе стоимостью 216,2 млн руб.
Однако контракт был расторгнут в одностороннем порядке в сентябре 2026 года, следует из документации закупки. При этом стоимость фактически оплаченных работ составляет 75,6 млн руб., эта сумма эквивалентна исковой. Разбирательство по иску прокуратуры начнется в декабре.