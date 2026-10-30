Оренбуржец получил срок в колонии за контрабанду и взятку пограничнику
Мужчина хотел вывезти из России два автомобильных двигателя
В Первомайском районном суде Оренбуржья огласили приговор 45-летнему мужчине, которого следствие обвинило в даче взятки в крупном размере и контрабанде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В феврале 2026 года фигурант попытался вывезти из РФ два двигателя для автомобилей без соответствующего разрешения контролирующего органа. Однако действия обвиняемого пресекли правоохранители, которые задержали незаконный груз.
В марте мужчина захотел вернуть двигатели и попытался дать взятку пограничнику в размере 700 тыс. руб. Сотрудник сразу же сообщил об инциденте в службу безопасности, после чего фигуранта задержали. Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно его обязали выплатить штраф 1,6 млн руб. Сумму взятки, двигатели и большегруз, использовавшийся для перевозки, конфисковали в доход государства.