Оренбуржец получил срок в колонии за контрабанду и взятку пограничнику

В марте мужчина захотел вернуть двигатели и попытался дать взятку пограничнику в размере 700 тыс. руб. Сотрудник сразу же сообщил об инциденте в службу безопасности, после чего фигуранта задержали. Суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно его обязали выплатить штраф 1,6 млн руб. Сумму взятки, двигатели и большегруз, использовавшийся для перевозки, конфисковали в доход государства.