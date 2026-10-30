Ошибке следствия назвали цену

О том, что погибший не виновен в убийствах, стало известно только спустя десятки лет. Как писал «Ъ», злоумышленника задержали в мае 2023 года. Им оказался бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин. Как установило следствие, он знакомился с девушками у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал. Это продолжалось с 1989-го по 2000 год. В 2025 году Калманский райсуд приговорил Виталия Манишина за убийство 11 женщин к 25 годам лишения свободы. Материалы дела легли в основу российского сериала «После Фишера: инквизитор» (третий сезон проекта «Фишер»), который был показан в этом году.