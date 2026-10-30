Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Сибирь

Ошибке следствия назвали цену

Семье погибшего подозреваемого в убийстве женщин на Алтае выплатят 1,2 млн рублей
В Барнауле суд рассмотрел иск о моральной компенсации членам семьи Александра Анисимова, которого более четверти века назад ошибочно подозревали в убийстве нескольких женщин. Во время следственного эксперимента он покончил с собой. Семья требовала 70 млн руб., но суд снизил эту сумму до 1,2 млн руб. То, что Александр Анисимов не причастен к преступлениям, стало ясно только в прошлом году, когда за убийство 11 женщин осудили бывшего чиновника Виталия Манишина.
Размер компенсации, утвержденный судом, оказался значительно меньше суммы требований истцов

Размер компенсации, утвержденный судом, оказался значительно меньше суммы требований истцов

Егор Снетков / Коммерсантъ

Центральный райсуд Барнаула рассмотрел заявление четырех членов семьи местного жителя Александра Анисимова, покончившего с собой в 2000 году во время следственного эксперимента. К Минфину РФ был предъявлен иск о компенсации морального вреда на 70 млн руб.: 25 млн руб. в пользу вдовы, по 15 млн руб. — каждому из троих детей.
Дело рассматривалось в закрытом заседании. Адвокат семьи Иван Олексюк сообщил «Ъ», что райсуд назначил компенсацию гораздо меньшую, чем указывалась в иске. «Присудили вдове 600 тыс. и 600 тыс. детям в равных долях, то есть по 200 тыс. каждому»,— сказал юрист.
Более четверти века назад Александр Анисимов привлекался в качестве подозреваемого по уголовному делу по факту исчезновения нескольких барнаульских абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Отца троих детей задержали 27 октября по обвинению в хранении обреза, а через несколько дней он написал явку с повинной о том, что является похитителем и убийцей девушек.
Александр Анисимов в ходе допросов сказал, что готов показать место, где прятал вещи убитых девушек. 1 ноября милиционеры привезли его в указанный многоквартирный дом. Там в ходе следственного эксперимента Александр Анисимов покончил с собой.
О том, что погибший не виновен в убийствах, стало известно только спустя десятки лет. Как писал «Ъ», злоумышленника задержали в мае 2023 года. Им оказался бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин. Как установило следствие, он знакомился с девушками у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал. Это продолжалось с 1989-го по 2000 год. В 2025 году Калманский райсуд приговорил Виталия Манишина за убийство 11 женщин к 25 годам лишения свободы. Материалы дела легли в основу российского сериала «После Фишера: инквизитор» (третий сезон проекта «Фишер»), который был показан в этом году.
В 2024 году после завершения расследования дела Виталия Манишина СКР сообщил, что Александра Анисимова реабилитируют. Иск семья погибшего подала в июне 2026 года. По словам господина Олексюка, истцы считают решение суда несправедливым и намерены подавать апелляционную жалобу.
Валерий Лавский, Александра Стрелкова, Новосибирск
Главное. «Ъ-Сибирь»