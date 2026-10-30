Ошибке следствия назвали цену
Семье погибшего подозреваемого в убийстве женщин на Алтае выплатят 1,2 млн рублей
В Барнауле суд рассмотрел иск о моральной компенсации членам семьи Александра Анисимова, которого более четверти века назад ошибочно подозревали в убийстве нескольких женщин. Во время следственного эксперимента он покончил с собой. Семья требовала 70 млн руб., но суд снизил эту сумму до 1,2 млн руб. То, что Александр Анисимов не причастен к преступлениям, стало ясно только в прошлом году, когда за убийство 11 женщин осудили бывшего чиновника Виталия Манишина.
Центральный райсуд Барнаула рассмотрел заявление четырех членов семьи местного жителя Александра Анисимова, покончившего с собой в 2000 году во время следственного эксперимента. К Минфину РФ был предъявлен иск о компенсации морального вреда на 70 млн руб.: 25 млн руб. в пользу вдовы, по 15 млн руб. — каждому из троих детей.
Дело рассматривалось в закрытом заседании. Адвокат семьи Иван Олексюк сообщил «Ъ», что райсуд назначил компенсацию гораздо меньшую, чем указывалась в иске. «Присудили вдове 600 тыс. и 600 тыс. детям в равных долях, то есть по 200 тыс. каждому»,— сказал юрист.
Более четверти века назад Александр Анисимов привлекался в качестве подозреваемого по уголовному делу по факту исчезновения нескольких барнаульских абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Отца троих детей задержали 27 октября по обвинению в хранении обреза, а через несколько дней он написал явку с повинной о том, что является похитителем и убийцей девушек.
Александр Анисимов в ходе допросов сказал, что готов показать место, где прятал вещи убитых девушек. 1 ноября милиционеры привезли его в указанный многоквартирный дом. Там в ходе следственного эксперимента Александр Анисимов покончил с собой.
О том, что погибший не виновен в убийствах, стало известно только спустя десятки лет. Как писал «Ъ», злоумышленника задержали в мае 2023 года. Им оказался бывший заместитель главы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин. Как установило следствие, он знакомился с девушками у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал. Это продолжалось с 1989-го по 2000 год. В 2025 году Калманский райсуд приговорил Виталия Манишина за убийство 11 женщин к 25 годам лишения свободы. Материалы дела легли в основу российского сериала «После Фишера: инквизитор» (третий сезон проекта «Фишер»), который был показан в этом году.
В 2024 году после завершения расследования дела Виталия Манишина СКР сообщил, что Александра Анисимова реабилитируют. Иск семья погибшего подала в июне 2026 года. По словам господина Олексюка, истцы считают решение суда несправедливым и намерены подавать апелляционную жалобу.