В Самаре минимущества Ярославской области отсудило у экс-топ-менеджера «Скоково» 82,3 млн рублей
Суд удовлетворил иск ведомства о взыскании ущерба от преступления
Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск министерства имущественных отношений Ярославской области о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в пользу АО «Скоково». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Ответчиком по делу выступил бывший заместитель директора АО «Скоково», признанный виновным в хищении средств в особо крупном размере. Установлено, что в период с декабря 2019 года по 10 июля 2020 года топ-менеджер перечислил с банковского счета общества на счет ООО «НефтеГазСервис» 82,3 млн рублей, после чего распорядился этими средствами по своему усмотрению.
По данному факту в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). После вынесения приговора министерство потребовало через суд взыскать с осужденного сумму ущерба в полном объеме — иск был удовлетворен.
Помимо возмещения ущерба бывший топ-менеджер должен выплатить в доход бюджета Самары государственную пошлину в размере 278,6 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.