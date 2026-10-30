В Самаре минимущества Ярославской области отсудило у экс-топ-менеджера «Скоково» 82,3 млн рублей

Ответчиком по делу выступил бывший заместитель директора АО «Скоково», признанный виновным в хищении средств в особо крупном размере. Установлено, что в период с декабря 2019 года по 10 июля 2020 года топ-менеджер перечислил с банковского счета общества на счет ООО «НефтеГазСервис» 82,3 млн рублей, после чего распорядился этими средствами по своему усмотрению.