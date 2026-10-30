Зарплаты у водителей пассажирского транспорта на Южном Урале выросли на 31%

На втором месте оказались водители грузового транспорта. Среднее зарплатное предложение для них увеличилось на 26% по сравнению с сентябрем прошлого года и составило 121 тыс. руб. Для водителей-дальнобойщиков показатель вырос на 25% год к году, достигнув 250 тыс. руб.