Зарплаты у водителей пассажирского транспорта на Южном Урале выросли на 31%
В сентябре 2026 года наибольший рост среднего зарплатного предложения по сравнению с тем же периодом 2025 года отмечен в вакансиях водителей пассажирского транспорта — на 31%, до 72 тыс. руб. Об этом сообщает «Авито Работа».
На втором месте оказались водители грузового транспорта. Среднее зарплатное предложение для них увеличилось на 26% по сравнению с сентябрем прошлого года и составило 121 тыс. руб. Для водителей-дальнобойщиков показатель вырос на 25% год к году, достигнув 250 тыс. руб.