Инвестора вновь не нашли для реконструкции липецкой «Усадьбы Муромцевых»

По условиям конкурса научно-проектную документацию по восстановлению главного усадебного ансамбля необходимо подготовить до 1 мая 2028 года, а сами работы закончить до 1 мая 2032 года. Проект реставрации парка и садов также требуется сдать к маю 2028-го с условием выполнения всех работ за четыре года.