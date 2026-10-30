Инвестора вновь не нашли для реконструкции липецкой «Усадьбы Муромцевых»
Повторные торги по продаже объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Усадьба Муромцевых» в селе Баловнево Данковского округа Липецкой области признаны несостоявшимися. На дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не поступило ни одной. Информация появилась в ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 2,3 млн руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», потенциальному инвестору предлагалось приобрести в собственность усадебный ансамбль площадью 1,2 тыс. кв. м, возведенный в 1770–1797 годах. В состав лота также включили въездную арку 1880 года постройки, водонапорную башню 1880–1885 годов, цоколь главного дома с подвалом 1770–1775 годов, два флигеля, а также парк с прудами и фруктовыми садами. Земельные участки под усадьбой общей площадью 3,1 га готовы передать в аренду на семь лет.
По условиям конкурса научно-проектную документацию по восстановлению главного усадебного ансамбля необходимо подготовить до 1 мая 2028 года, а сами работы закончить до 1 мая 2032 года. Проект реставрации парка и садов также требуется сдать к маю 2028-го с условием выполнения всех работ за четыре года.
Первые торги также не состоялись в связи с отсутствием заявок. Начальная цена лота была аналогичной — 2,3 млн руб.