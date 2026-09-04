В Липецкой области не нашли инвестора для реконструкции «Усадьбы Муромцевых»

Торги по продаже объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Усадьба Муромцевых» в селе Баловнево Данковского округа Липецкой области признали несостоявшимися. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на конкурс. Начальная цена лота составляла 2,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Дом.РФ» Фото: портал «Дом.РФ»

В состав лота входил усадебный ансамбль площадью 1,2 тыс. кв. м, построенный в 1770–1797 годах, который предполагалось передать в собственность инвестору. Земельные участки под усадьбой общей площадью 3,1 га предлагались в аренду (их стоимость — 314,2 тыс. руб.). Также в лот включены арка въездных ворот 1880 года (25 кв. м), водонапорная башня 1880–1885 годов (36 кв. м), два флигеля, цоколь главного дома с подвалом (1770–1775 годов, 252 кв. м), а также парк, фруктовые сады и пруды.

Для всех объектов установлены охранные обязательства с дифференцированными сроками проведения реставрационных работ. По усадебному ансамблю необходимо разработать научно-проектную документацию до 1 мая 2028 года и завершить все работы до 1 мая 2032 года. Для въездной арки подготовка документации должна быть завершена к 1 февраля 2027 года, а сами работы — в течение года после этого. Водонапорная башня и флигели подлежат консервации на основе уже утвержденной документации. По парку и садам проект предстоит подготовить до мая 2028 года, а сами работы провести в четырехлетний срок.

Информации о новых торгах по продаже «Усадьбы Муромцевых» пока нет.

В июле стало известно, что администрация Данкова Липецкой области выставила на аукцион объект культурного наследия (имеет статус выявленного памятника архитектуры) «Дом деревянный на каменном фундаменте» на улице Урицкого, 12. Стартовая цена составляет 12,1 млн руб. Заявки на торги принимаются до 7 сентября, итоги подведут 11-го.

Кабира Гасанова