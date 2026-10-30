Суд в Краснодаре отложил рассмотрение дела о хищении 2,1 млрд рублей у «Россетей»
Октябрьский районный суд Краснодара отложил очередное заседание по уголовному делу о хищении более 2,1 млрд руб. у ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «РСК» и АО «ЧГЭС» из-за неявки государственного обвинителя. Фигурантами дела проходят Зарема Мамаева и Николай Федорец, обратил внимание «Ъ-Кавказ».
Рассмотрение дела сопровождается регулярными переносами. Слушания, назначенные на конец августа и начало сентября 2026 года, откладывались из-за неявки свидетелей. В конце июня и начале июля заседания не состоялись из-за болезни прокурора. С января по октябрь процесс переносили более десяти раз. Среди причин также назывались отсутствие потерпевших и адвокатов, а также проблемы с этапированием обвиняемых.
Уголовное дело поступило в Краснодар в конце 2025 года по решению Верховного суда РФ, который изменил его территориальную подсудность. Генеральная прокуратура добивалась передачи процесса из Карачаево-Черкесии, ссылаясь на предполагаемые связи участников преступного сообщества с представителями властных структур Северного Кавказа и риски для беспристрастности местного правосудия. Апелляционная коллегия Верховного суда весной и летом 2026 года отклонила большинство жалоб защиты на изменение подсудности.
Последние переносы в сентябре и октябре были связаны с отсутствием свидетелей, чьи показания необходимы для рассмотрения эпизодов вывода средств со счетов АО «РСК» и АО «ЧГЭС». Заседание 28 октября также не привело к продвижению процесса: была подана очередная апелляционная жалоба на промежуточное решение суда.
По версии следствия, Зарема Мамаева и Николай Федорец действовали в составе организованной преступной группы. Им вменяют хищение более 678 млн руб. у ПАО «Россети Северный Кавказ», а также вывод со счетов АО «РСК» и АО «ЧГЭС» более 1,5 млрд руб. Общая сумма предполагаемого ущерба превышает 2,1 млрд руб.