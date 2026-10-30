Суд в Краснодаре отложил рассмотрение дела о хищении 2,1 млрд рублей у «Россетей»

Рассмотрение дела сопровождается регулярными переносами. Слушания, назначенные на конец августа и начало сентября 2026 года, откладывались из-за неявки свидетелей. В конце июня и начале июля заседания не состоялись из-за болезни прокурора. С января по октябрь процесс переносили более десяти раз. Среди причин также назывались отсутствие потерпевших и адвокатов, а также проблемы с этапированием обвиняемых.