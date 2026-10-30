Подросток из Дзержинска отдала мошенникам сбережения семьи на 2 млн рублей
Полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жительницы Дзержинска о том, что ее несовершеннолетняя дочь передала куратору мошенников сбережения семьи на 2 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
По фабуле дела, с подростком в мессенджере связались якобы сотрудники портала «Госуслуги» и убедили ее в том, что неизвестные пытаются взломать ее аккаунт. Мнимая оператор портала отметила, что данные матери и дочери похищены, а на подростка оформлена доверенность на управление счетами.
Позднее ей написали якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые угрожали привлечением к ответственности за разглашение секретных сведений. Чтобы спасти накопления семьи, они заставили несовершеннолетнюю провести «обыск» в квартире. По инструкциям собеседников по видеосвязи она нашла 870 тыс. руб., $4,7 тыс. и 6,2 тыс. евро, пересчитала на камеру и упаковала в пакет, который отдала курьеру мошенников на следующий день.