Людмила Левина возглавила Контрольно-счетную палату Орла
Депутаты орловского горсовета на сегодняшней сессии приняли решение о назначении Людмилы Левиной на должность председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) облцентра. Ранее вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета по бюджету. Об этом сообщили в мэрии.
Чиновники отметили, что Людмила Левина имеет высшее образование и опыт работы в сфере муниципального управления, государственного контроля, экономики и финансов. По данным издания «Орелтаймс», она является сестрой бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Ивана Левина. Ранее работала в аппарате горсовета депутатов.
Издание уточняет, что предыдущий руководитель КСП облцентра Татьяна Успенская покинула пост в начале октября в связи с выходом на пенсию. По данным Rusprofile, она возглавляла ее с 2011 года.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал о еще одном кадровом изменении в Орловской области. Так, бывший замруководителя областного департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Шелехов возглавил регоператора по обращению с ТКО — УК «Зеленая роща».