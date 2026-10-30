Прикамский СМЗ отчитался об убытках 2,7 млрд рублей за девять месяцев 2026 года
Обновлено
ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) опубликовало бухгалтерскую отчетность за январь—сентябрь 2026 года. Как следует из документа, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, выручка компании за девять месяцев года составила 6,47 млрд руб., что на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (7,14 млрд руб.). Результатом работы общества за это время стал чистый убыток в размере 2,72 млрд руб., годом ранее он составлял 2,06 млрд руб.
Согласно документу, денежные потоки от продажи продукции и товаров снизились с 7,8 млрд руб. в 2025 году до 6,8 млрд руб. в 2026 году. Кроме этого в бухотчетности указано, что с января по сентябрь текущего года компания получила кредиты и займы на сумму 7,8 млрд руб., в то время как годом ранее — только 1,3 млрд руб.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что за первое полугодие 2026 года СМЗ получил чистый убыток в размере 1,46 млрд руб. Выручка компании за то же время снизилась с 4,96 млрд руб. до 4,32 млрд руб.
ОАО «СМЗ» — старейший из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю соликамского предприятия приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 89% акций компании в собственность государства. Сейчас завод управляется структурами ГК «Росатом».