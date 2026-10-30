Прикамский СМЗ отчитался об убытках 2,7 млрд рублей за девять месяцев 2026 года

Согласно документу, денежные потоки от продажи продукции и товаров снизились с 7,8 млрд руб. в 2025 году до 6,8 млрд руб. в 2026 году. Кроме этого в бухотчетности указано, что с января по сентябрь текущего года компания получила кредиты и займы на сумму 7,8 млрд руб., в то время как годом ранее — только 1,3 млрд руб.